Nota Leída 74

| Provinciales | 28/10/2026 |

Se registró un temblor a primera hora de este miércoles

Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 se registró este miércoles en el oeste catamarqueño, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El temblor ocurrió a las 07:12, con epicentro a 31 kilómetros al sudeste de Tinogasta, a 61 kilómetros al noroeste de Aimogasta y a 68 kilómetros al sur de Belén.

De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo nacional, el sismo tuvo una profundidad de 145 kilómetros, lo que amortiguó la percepción del fenómeno en la superficie.



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