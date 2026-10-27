Nota Leída 224

| Belén| Locales | 27/10/2026 |

Cortes programados de energía en Belén: EC SAPEM interrumpirá el servicio este miércoles por tareas de poda

La empresa Energía de Catamarca SAPEM emitirá dos restricciones consecutivas (155/2026 y 156/2026) que afectarán a la zona céntrica, barrio La Puntilla y múltiples sectores periféricos de la cabecera departamental. El corte general se extenderá desde las 07:00 hasta las 11:30 de la mañana.

BELÉN — La empresa distribuidora de energía Energía de Catamarca SAPEM dio a conocer un reporte oficial de restricciones programadas para el departamento Belén. Según los informes técnicos emitidos por el organismo, este miércoles 28 de octubre de 2026 se llevarán a cabo importantes cortes en el suministro eléctrico debido a tareas de mejoras en el sistema general, centradas de forma exclusiva en trabajos de poda preventiva sobre las Líneas de Media Tensión (LMT) para evitar fallas ante el inicio de la temporada de tormentas estivales.

Las interrupciones en el servicio público se ejecutarán de manera simultánea en el área urbana bajo un mismo bloque horario, programado entre las 07:00 y las 11:30 horas de la mañana. Debido a la envergadura de las maniobras de las cuadrillas, la empresa solicitó a los comerciantes, instituciones de salud y vecinos particulares tomar los recaudos necesarios para mitigar el impacto del cese de energía.

Detalle de las Restricciones y Sectores Afectados:

1. Restricción N.° 155/2026 – Zona Céntrica y Barrios Periféricos

El primer bloque operativo afectará al distribuidor Norte 33 kV y a la línea de Media Tensión de 13.2 kV de la zona céntrica de Belén, alimentada por la Estación Transformadora (ET) Belén.

• Usuarios Singulares Críticos: Quedarán sin suministro eléctrico las sedes del Banco Nación, Sanatorio Francés, Hospital de Belén, Sanatorio Calchaquí y la Planta de Agua local.

• Barrios y Calles Afectadas: Usuarios residenciales, oficinas municipales, locales comerciales, postas sanitarias, escuelas y pozos de agua ubicados en los barrios El Molino, Polígono, El Tiro, El Dique, San Antonio, Virgen de Fátima y El Monumento. Asimismo, abarca la calle Mitre hasta Cubas, calle Cubas hasta Coronel Daza, calle Coronel Daza hasta Av. Circunvalación, Av. Calchaquí desde Mitre hasta Coronel Daza y el sector de la Quebrada de Belén.

2. Restricción N.° 156/2026 – Línea La Puntilla

El segundo operativo técnico se concentrará sobre el distribuidor Puntilla 13.2 kV, afectando de forma directa el tramo de la línea de Media Tensión que se despliega desde la ET Belén hasta la localidad de La Puntilla.

• Zonas Residenciales e Institucionales Afectadas: Oficinas públicas, destacamentos policiales, postas sanitarias, locales comerciales y pozos de agua ubicados sobre la Av. Virgen de Belén. El corte impactará de forma total en las barriadas de Barrio Los Chanampa, Barrio 205 Viviendas, Barrio Divino Niño Jesús, La Banda y La Puntilla.

Sujeto a modificaciones climáticas

Desde la gerencia técnica de EC SAPEM recordaron a los Señores Usuarios que la presente interrupción programada del servicio eléctrico se encuentra estrictamente sujeta a una posible suspensión o reprogramación por condiciones climáticas desfavorables o razones imprevistas de fuerza mayor. Asimismo, la empresa distribuidora se reserva el derecho de energizar la línea de media y baja tensión antes del horario fijado de las 11:30 si las tareas de poda en el arbolado público concluyen de forma anticipada.

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