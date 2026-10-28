Nota Leída 154

| Actualidad| Provinciales | 28/10/2026 |

Javier Milei encabeza la inauguración de las nuevas plantas de litio de Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto

El mandatario nacional desarrolla este miércoles el tramo institucional de su agenda oficial en Catamarca. El itinerario en la Puna contempla una recorrida técnica junto al CEO global de la compañía, Simón Trott, un plenario por el Día del Minero y la expansión del Proyecto Fénix antes de partir rumbo a Salta.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA — En un despliegue de alto impacto político y económico para el oeste de la provincia, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza la comitiva oficial para inaugurar las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la multinacional Rio Tinto. Tras haber cumplimentado la jornada de ayer con actividades netamente partidarias en San Fernando del Valle, la continuidad de la agenda del jefe de Estado gira con eje en los sectores minero y energético, bajo el objetivo estratégico de aceitar relaciones corporativas y monitorear las inversiones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El arribo presidencial a la Puna catamarqueña se ejecutó en el marco de una rigurosa ingeniería logística y de seguridad. De acuerdo con el cronograma del área de protocolo de Casa Rosada, a las 08:00 de la mañana el mandatario y su gabinete se trasladaron en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea hacia el Salar del Hombre Muerto, enclavado en el departamento Antofagasta de la Sierra. Tras cumplimentar el puente aéreo, las tripulaciones aterrizaron en las pistas mineras una hora más tarde para iniciar de forma automática las actividades de campo.

Recorrida por el Proyecto Fénix junto a directivos globales

El itinerario oficial pautado en el yacimiento andino se estructuró bajo una sucesión de tres bloques institucionales de alta relevancia técnica:

• 09:00 horas – Recibimiento formal: El jefe de Estado fue recibido al pie de la pista por el director ejecutivo global de Rio Tinto, Jakob Stausholm (quien lidera la corporación a nivel mundial), y por el gerente general de la firma en la Argentina, Ing. Ignacio Costa, junto a las comisiones técnicas de ingenieros y geólogos del complejo.

• 09:30 horas – Inspección de celdas: La comitiva nacional inició una extensa recorrida guiada por el interior de las naves de procesamiento químico, los piletones de evaporación y el área específica de secado y ensilado del carbonato de litio de alta pureza.

• 11:00 horas – Acto oficial de inauguración: Se llevará a cabo la ceremonia central de corte de cintas de los nuevos módulos de producción. El plenario político-empresarial estará enmarcado de forma simultánea en los festejos institucionales anticipados por el Día del Minero y en la consolidación de la expansión de infraestructura del Proyecto Fénix.

Vuelo de regreso hacia el Aeroparque Metropolitano

El desembarco de Javier Milei en la Puna representa un fuerte respaldo a las proyecciones mineras de Catamarca, dándose en medio de los recientes reclamos territoriales por el compre local y el empleo del 70-30 planteados por los municipios de la región. El encuentro técnico busca unificar criterios de exportación y dar previsibilidad a las próximas fases extractivas en el salar.

Finalmente, la agenda del Gobierno nacional estipula que hacia el mediodía la delegación presidencial emprenderá la partida desde el Salar del Hombre Muerto con rumbo directo hacia la provincia de Salta. En la vecina capital norteña se completará el reabastecimiento de las aeronaves oficiales para concretar de manera definitiva el vuelo de regreso hacia el centro del país, previéndose el aterrizaje estimado a las 14:10 horas en las instalaciones de la Aerostación Militar del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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