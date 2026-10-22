Nota Leída 173

| Info General | 22/10/2026 |

El Ejército realizará ejercicios de paracaidismo en Pomán durante tres días

El Ejército Argentino realizará saltos en paracaídas en la zona de Suriyaco, Pomán. Solicitaron a los vecinos circular con precaución por la Ruta Provincial 46 y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

El Ejército Argentino realizará ejercicios de salto en paracaídas del sábado 24 al lunes 26 de octubre en el Barrial de Suriyaco, departamento Pomán, en el marco del Ejercicio Táctico “Pegaso 6”.

Ante el despliegue militar, desde el municipio, encabezado por el intendente Francisco Gordillo, solicitaron a los vecinos de Pomán y de las comunidades cercanas respetar las medidas de seguridad y seguir las indicaciones del personal policial.

Aunque las actividades se desarrollarán fuera del casco urbano, se prevé una mayor circulación de efectivos y vehículos sobre la Ruta Provincial Nº 46, por lo que recomendaron transitar con precaución.

El pedido apunta a evitar inconvenientes durante las maniobras y garantizar que el operativo se desarrolle de manera ordenada y segura

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