Nota Leída 175

| La Región | 22/10/2026 |

Artesanos de Andalgalá denuncian que les cerraron las puertas para acceder a la rodocrosita y reclaman una reunión con Jalil

La Asociación Rosa del Inca, que reúne a 20 artesanos, asegura que desde hace meses no consigue respuestas para recuperar el acceso a la piedra de Minas Capillitas. Afirman que la situación afecta a más de 200 artesanos y reclaman una solución urgente para sostener a sus familias.

Los artesanos de la rodocrosita de Andalgalá volvieron a reclamar una respuesta del gobernador Raúl Jalil y de las autoridades mineras para recuperar el acceso a la piedra de Minas Capillitas, materia prima fundamental para su trabajo. Matías Ruiz, secretario de la Asociación Rosa del Inca, denunció que, pese a haberse organizado formalmente, todavía no consiguieron una solución que les permita sostener su actividad.

“Hasta la fecha de hoy no tenemos respuesta, nos cerraron la puerta de todas partes”, afirmó Ruiz en diálogo con Radio El Esquiú 95.3 , durante La Mañana de El Esquiú. El artesano aseguró que los integrantes de la entidad incluso aportaron dinero de sus propios hogares para afrontar los trámites y la contratación de un abogado.

El reclamo apunta a las restricciones para acceder a la rodocrosita de Minas Capillitas, explotada por la empresa estatal Catamarca Minera y Energética (Camyen). Los trabajadores buscan recuperar el ingreso a las escombreras para obtener material de descarte o conseguir la piedra a un precio que les permita continuar produciendo.

El conflicto ya había derivado en protestas frente a Camyen y un corte de la Ruta Provincial 46. El 14 de octubre, la empresa anunció un descuento del 30% en la rodocrosita en bruto para artesanos con domicilio comprobado en Andalgalá, aunque el planteo de la asociación también incluye el acceso a las escombreras.

Ruiz sostuvo que la situación excede a los 20 integrantes actuales de Rosa del Inca. Según afirmó, más de 200 artesanos de Andalgalá y alrededor de 3.000 familias se ven afectadas por las dificultades para acceder al mineral y desarrollar la actividad.

“ Nunca el artesano de Andalgalá tuvo algo formal ”, señaló al recordar que, antes de 2020, existía un permiso que les permitía ingresar a la zona de la mina, retirar material bajo controles y utilizarlo para elaborar sus piezas.

El referente también cuestionó la falta de oportunidades laborales en la localidad. “Nosotros, del interior, sí necesitamos ser escuchados”, expresó y reclamó que se priorice a quienes dependen de la producción artesanal para vivir.

Tras una reunión en Casa de Gobierno, Ruiz indicó que fueron recibidos por dos funcionarios, pero no lograron entrevistarse con Jalil.

Según explicó, les prometieron gestionar una reunión con el Gobernador para la semana siguiente . “El que se comprometió y nos dijo en persona fue el ministro Natella, que él nos va a dar la reunión con el Gobernador la semana que viene”, detalló.

“Necesitamos que el Gobernador nos atienda, nos escuche”, insistió. Y advirtió que continuarán con el reclamo si no obtienen respuestas: “Sí, vamos a seguir luchando”.

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