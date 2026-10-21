Nota Leída 116

| Belén| Deportes | 21/10/2026 |

DEPORTES / LIGA BELENISTA

Fin de semana de pasiones: la Liga Belenista palpita una vibrante «Fecha de los Clásicos»

El Estadio de Peñarol será el epicentro de la Edición 2026 del Torneo Clausura. Serán seis partidazos repartidos entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, disputando la Copa Municipalidad de Belén en homenaje a Daniel “Pilala” Herrera.

BELÉN – El fútbol local se prepara para vivir sus días más intensos y apasionantes de la temporada. Los corazones belichos empezarán a latir con más fuerza con la llegada de la esperada «Fecha de los Clásicos» del Torneo Clausura 2026, un fin de semana especial donde el folclore del barrio, los colores y el aliento de las hinchadas se trasladarán por completo a las tribunas del Estadio del Club Atlético Peñarol.

La acción de la Liga Belenista estará dividida en dos jornadas que prometen emociones de principio a fin, poniendo en juego la prestigiosa Copa Municipalidad de la Ciudad de Belén, que este año rinde un merecido homenaje a la memoria de Daniel “Pilala” Herrera. Las familias y los simpatizantes ya preparan las banderas para acompañar a sus clubes en un fixture que no dará tregua.

A continuación, te dejamos la programación completa para que no te pierdas ningún cruce:

Viernes 23 de Octubre

• 16:00 hs. – San Luis vs. San Martín

• 18:00 hs. – Defensores de Hualfín vs. Tiro (Londres)

• 20:00 hs. – Nueva Chicago vs. Olmos y Aguilera (Cierre de la jornada bajo los reflectores)

Domingo 25 de Octubre

• 14:30 hs. – El Arenal vs. Club Deportivo Policial (La siesta belicha se enciende temprano)

• 16:30 hs. – Racing de las 250 vs. San Antonio (Belén)

• 18:30 hs. – Tiro (Belén) vs. Peñarol (El gran clásico para cerrar el fin de semana en su propia casa)

Desde la organización recordaron la importancia de vivir esta fecha especial como una verdadera fiesta familiar, donde la rivalidad quede estrictamente dentro de la cancha y el respeto domine las gradas de un Estadio Peñarol que, sin dudas, lucirá colmado.

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