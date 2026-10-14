Nota Leída 58

| Locales | 14/10/2026 |

El COPROSED aplicará duras sanciones tras la brutal pelea de la barra de Villa Cubas en Belén

El organismo provincial intervino de oficio para sancionar a los involucrados en la gresca que dejó a un joven con fractura de mandíbula. Aclararon que el operativo Tribuna Segura se cumplió con normalidad, pero los agresores no tenían antecedentes con derecho de admisión.

BELÉN — En una respuesta institucional contundente frente a los graves hechos de violencia que empañaron la jornada futbolística del Torneo Regional Federal Amateur, el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (COPROSED) anunció que intervendrá de manera directa aplicando severas sanciones administrativas y legales. La medida surge tras la feroz gresca interna que protagonizaron integrantes de la barra de Sportivo Villa Cubas en las inmediaciones del estadio del Club Atlético Peñarol, luego del encuentro disputado ante el local, San Luis de la Puntilla.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Catamarca, tomó cartas en el asunto ante la magnitud del escándalo. Como consecuencia de la brutal agresión, un joven hincha de 25 años se encuentra actualmente internado en el Hospital Interzonal «San Juan Bautista» de la Capital con traumatismo de cráneo y fractura triple de mandíbula, requiriendo una prótesis reconstructiva valuada en $2 millones, tras haber sido atacado presuntamente por una facción liderada por un profesor de boxeo de la propia institución del Altiplano.

Aclaración sobre el programa «Tribuna Segura»

Ante las diversas versiones y cuestionamientos públicos que circularon en la comunidad belicha respecto a las fallas en los controles de ingreso al oeste provincial, las autoridades del COPROSED emitieron una aclaración técnica de vital importancia. El ente rector especificó de forma taxativa que los ciudadanos formalmente identificados como los autores de los disturbios no contaban con el derecho de admisión aplicado en las bases de datos nacionales al momento de registrarse el evento deportivo.

Por tal motivo, las terminales del programa informático no arrojaron alertas de restricción durante los ingresos. En esa misma línea, desde el área de seguridad aseguraron que el operativo integral «Tribuna Segura» fue planificado, realizado y ejecutado con total normalidad y de manera rigurosa por el personal policial de la Unidad Regional N° 3 durante todo el transcurso del espectáculo, ajustándose estrictamente a los protocolos civiles vigentes.

Identificación de los agresores y erradicación de la violencia

La gravedad de las agresiones físicas registradas y la constatación de las lesiones graves sufridas por la víctima activaron un procedimiento de urgencia. En base a los detallados informes de seguridad recabados por las fuerzas policiales intervinientes, las filmaciones de los testigos y los sumarios de la Subcomisaría local, el COPROSED se encuentra trabajando activamente en la determinación del grado de responsabilidad y la posterior aplicación de las sanciones correspondientes a las personas identificadas como partícipes y coautores de los disturbios.

Las penalidades contemplarán de forma unificada la prohibición absoluta de ingreso a espectáculos deportivos por tiempo indeterminado en todo el territorio de la República Argentina. «El Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte reafirma de manera inquebrantable su compromiso ético e institucional para erradicar de forma definitiva la violencia de los estadios y continuar coordinando esfuerzos junto a los municipios para garantizar un espectáculo verdaderamente seguro, familiar y pacífico», concluyeron las autoridades del organismo provincial.

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