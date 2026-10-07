| Provinciales | 07/10/2026|
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Quiénes cobran este Jueves 08 de Septiembre
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 0 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre.TEMAS: ANSES
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