Nota Leída 131

| Locales | 21/10/2026 |

Londres se unió en una jornada de concientización y prevención por el «Octubre Rosa»

El Hospital Bernabé Imisco y el Área de Acción Social municipal unieron esfuerzos para concientizar a las vecinas sobre la importancia vital de los controles médicos periódicos.

LONDRES – En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la comunidad de Londres formó parte de una valiosa jornada de concientización y prevención. La iniciativa tuvo como eje central recordar que el cuidado de la salud es un compromiso colectivo y que el acceso oportuno a la información es el primer paso para proteger la vida.

Las actividades fueron coordinadas de manera conjunta por el Hospital Bernabé Imisco y el Área de Acción Social de la Municipalidad, cuyos equipos trabajaron en Plaza Eusebio Colombres para conversar con los vecinos y visibilizar la importancia de la detección temprana. Durante el encuentro, se brindaron herramientas informativas y se reforzó el mensaje de que esta enfermedad, detectada a tiempo, tiene altísimas probabilidades de curación, por lo que vencer los miedos y acudir al médico resulta fundamental.

Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento constante a este tipo de políticas sanitarias que buscan generar un impacto real en las familias locales. Las autoridades recordaron que un simple control anual o estar atentos a los cambios del propio cuerpo puede marcar una diferencia definitiva, invitando a todas las mujeres de la jurisdicción a priorizar turnos médicos y consultas preventivas en el hospital local.

Información de interés para la salud comunitaria

La prevención activa es la herramienta más eficaz para el cuidado de las mamas. Se recomienda mantener hábitos de monitoreo basados en el consejo de los profesionales de la salud:

• Consultas Médicas de Rutina: Se aconseja realizar una visita anual al médico especialista en ginecología. De acuerdo con la edad de la paciente y sus antecedentes familiares, el profesional evaluará la necesidad de indicar estudios de screening específicos, como la mamografía o la ecografía mamaria.

• Reconocimiento del Propio Cuerpo: El autoexamen mamario ayuda a conocer la consistencia y forma natural de las mamas para identificar cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, los especialistas insisten en que esta técnica no reemplaza a la mamografía, la cual es capaz de detectar nódulos mínimos antes de que sean palpables.

• Signos que Requieren Atención: Es fundamental acudir a una consulta prioritaria si se observan alteraciones físicas evidentes, tales como bultos o endurecimientos en la mama o la axila, asimetrías marcadas de reciente aparición, hundimientos en la piel o retracción del pezón.

Por favor, recuerde que para mayor seguridad debe contrastar los calendarios de estudios sugeridos y los pasos a seguir directamente en la etiqueta de los folletos sanitarios oficiales o consultando al personal de su centro de salud.

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