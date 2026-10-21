Nota Leída 68

| Locales | 21/10/2026 |

El programa «Justicia Cerca» llegó a El Shincal para asesorar a los vecinos en su propio barrio

Equipos judiciales de la Tercera Circunscripción se instalaron en el comedor comunitario de el Shincal. Brindaron atención gratuita sobre violencia de género, alimentos y problemáticas vecinales, evitando que la gente deba viajar para hacer sus trámites.

LONDRES – Acercar las instituciones a la gente y derribar las barreras burocráticas es el camino más directo para construir una comunidad más justa. Con esa premisa, el programa provincial «Justicia Cerca» desplegó un nuevo operativo territorial en Londres, teniendo como punto de encuentro el comedor comunitario de el El Shincal. Allí, decenas de vecinos y vecinas pudieron plantear sus inquietudes legales y recibir respuestas inmediatas, sin intermediarios y de manera totalmente gratuita.

La jornada de trabajo contó con la presencia de funcionarios clave del sistema judicial de la región, quienes atendieron de cara a la comunidad. Estuvieron presentes el Dr. Aldo Sebastián Vergara Duveaux (defensor general de la Tercera Circunscripción Judicial), la Dra. Natalia Karina Díaz (secretaria con competencia en Violencia Familiar y de Género) y el juez de Paz local, Manuel Moreno. La presencia de los funcionarios permitió agilizar consultas de alta sensibilidad social que muchas veces quedan postergadas por falta de recursos o de asesoramiento idóneo.

Durante las horas de atención en El Shincal, los profesionales canalizaron y orientaron trámites vinculados principalmente a situaciones de violencia familiar y de género, demandas y reclamos por cuotas alimentarias, y una problemática muy frecuente en las zonas rurales y semiurbanas de los valles: los daños a la propiedad ocasionados por animales sueltos.

Desde la coordinación del programa destacaron que el gran valor de estas visitas es garantizar el derecho al acceso efectivo a la justicia. Al trasladar las oficinas, se acortan distancias reales y se evita que los ciudadanos del Shincal y Londres tengan que gastar dinero y tiempo en viajar hasta la cabecera departamental para ser escuchados o iniciar sus trámites.

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