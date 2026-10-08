Nota Leída 50

| Provinciales | 08/10/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el organismo de Vialidad Provincial emitieron un reporte de transitabilidad urgente para este jueves 8 de octubre de 2026. Las persistentes precipitaciones caídas en distintas regiones del territorio provincial han provocado calzadas resbaladizas, acumulación de agua, neblina y derrumbes de material rocoso, por lo que se solicita extremar las medidas de seguridad vial.

A continuación, se detalla el panorama técnico de los caminos en los seis corredores nacionales y las principales rutas provinciales:

Rutas Nacionales

• Ruta Nacional N.° 38: Transitable con extrema precaución. Se registran lluvias intensas en el tramo de Capayán (entre Huillapima y el límite con La Rioja), con acumulación de agua en calzada y visibilidad reducida. Asimismo, en el norte (departamento Paclín), se reporta una fuerte llovizna entre Villa Noriega y la Cuesta del Totoral, por lo que se exige reducir la velocidad al menos un 40% para evitar el hidroplaneo.

• Ruta Nacional N.° 60: Transitable con precaución. El corredor se encuentra afectado por intensas lluvias en el departamento Tinogasta, afectando el tramo entre la ciudad cabecera y Fiambalá. Por otra parte, en la Quebrada de La Cébila, se advierten desprendimientos menores en el borde de la calzada; en el desvío del kilómetro 1.134 por obras de alcantarilla hay acumulación de agua, mientras que en el kilómetro 1.159,500 se transita por media calzada. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO por nieve en el lado chileno.

• Ruta Nacional N.° 64: Precaución por obras y acumulación de agua. En el kilómetro 159, a la altura de Los Altos, personal vial trabaja con maquinaria pesada en la reconstrucción de banquinas. Se registran lluvias en el tramo Lavalle - Huacra con acumulación de agua sobre la calzada asfáltica.

• Ruta Nacional N.° 40: Transitable. Totalmente habilitada desde Cerro Negro hasta el límite con Tucumán (atravesando el departamento Belén), aunque se recomienda cuidado por calzada húmeda y en el tramo comprendido entre Pie de Médano y San José, se solicitó transitar con mucha precaución a la altura de La Abrita, kilómetro 4222, debido a tareas de reconstrucción de banquinas y desmalezado.

• Ruta Nacional N.° 157: Transitable con precaución. Se registran precipitaciones y lloviznas dispersas desde el sector de Las Salinas hasta Frías, reduciendo levemente la visibilidad.

• Ruta Nacional N.° 79: Transitable. Habilitada con normalidad desde el límite con La Rioja hasta Casa de Piedra.

Rutas Provinciales (Reporte de Vialidad Provincial)

• Ruta Provincial N.° 1: Tránsito afectado por derrumbes. En el sector de acceso a la Villa Las Pirquitas y el tramo Pomancillo, se registran desprendimientos de rocas y material suelto en la calzada debido a las lluvias. En el tramo norte (Las Chacritas – Singuil), la circulación está habilitada pero con extrema precaución por la presencia de derrumbes y lodo sobre el camino.

• Cuesta de Los Ángeles (Capayán): Tránsito condicionado. Se solicita evitar la zona si no es de fuerza mayor debido a desprendimientos de piedras, lluvia persistente y densos bancos de niebla que anulan la visibilidad.

• Ruta Provincial N.° 25 (Rincón – Pomán): Transitable. El tránsito se encuentra restablecido con precaución en el empalme con la RP N.° 46, luego de que los equipos viales lograran limpiar el barro acumulado por las crecidas.

• Ruta Provincial N.° 5: Transitable con precaución. Visibilidad reducida debido a la presencia de neblina en las zonas altas

TEMAS:

COMPARTIR NOTA