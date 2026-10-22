Nota Leída 120

| Info General | 22/10/2026 |

Bullrich dijo que está preparada para ser presidenta, pero pidió esperar el momento de definir candidaturas

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada para ser presidente”, aunque aclaró que todavía no es momento de definir una candidatura. “Uno tiene que saber esperar su momento”, señaló durante una entrevista con Infobae en Vivo.

Consultada sobre una eventual fórmula con el presidente Javier Milei, Bullrich dijo que él no le ofreció la vicepresidencia. Tampoco quiso anticipar qué haría si recibiera una propuesta. “Estamos a un año todavía”, respondió al referirse al calendario electoral.

La legisladora buscó diferenciar la preparación para competir de una postulación formal. “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, expresó. También evitó dar por cerrada la posibilidad de competir en el futuro y respondió “no comments” cuando le preguntaron directamente por una candidatura presidencial.

En el plano político, Bullrich planteó que las candidaturas deben discutirse más adelante y que el oficialismo primero necesita ordenar sus alianzas. Afirmó que los dirigentes deben construir una relación propia con sus votantes y aportar respaldo electoral, en lugar de depender exclusivamente de la figura del Presidente.

En ese sentido, recordó que una parte de quienes la acompañaron en la interna de Juntos por el Cambio de 2023 luego votó a Milei en el balotaje. Para la senadora, esos sectores comparten puntos en común, pero también tienen matices que deben conservar representación dentro del oficialismo.

La economía y la agenda del Gobierno

Bullrich dijo que su prioridad actual es que la economía mejore y que esa recuperación se perciba en los hogares. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, afirmó.

También mencionó las dificultades que atraviesan el consumo, la construcción y algunas actividades industriales. Sostuvo que el Gobierno debe complementar su explicación del programa económico con respuestas sobre la situación de trabajadores, comerciantes y empresas.

La senadora vinculó ese objetivo con la necesidad de dar señales de gobernabilidad y reducir la incertidumbre. Según planteó, los acuerdos con gobernadores y aliados parlamentarios pueden ayudar a sostener la gestión y a construir mayorías en el Congreso.

El debate por la suspensión de las PASO

Durante la entrevista, Bullrich confirmó que el oficialismo trabaja para reunir apoyos legislativos con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Reconoció que la discusión podría derivar en una suspensión, pero sostuvo que cualquier modificación debe aprobarse antes de que termine 2026.

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Es un concepto aceptado por la política”, señaló. Por eso, planteó que el debate debe resolverse lo antes posible y fijó como fecha límite el 30 de diciembre.

La senadora recordó que las primarias le permitieron imponerse sobre Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. Sin embargo, evaluó que la disputa dejó a la coalición debilitada para la elección general. “Quedó herida nuestra coalición y muchos votos luego fueron a (Sergio) Massa”, sostuvo.

Para Bullrich, el sistema actual adelanta las campañas y prolonga las disputas internas. A futuro, consideró, las primarias podrían reservarse para los espacios que tengan una competencia real. Aclaró, no obstante, que ese rediseño no sería posible en la discusión inmediata.

También se refirió a los acuerdos legislativos con las provincias y mencionó el debate sobre discapacidad como ejemplo de una iniciativa que puede reunir apoyos de distintos sectores. “Cuando sacás una ley compleja por apoyo de todos, todos tienen responsabilidad”, afirmó.

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