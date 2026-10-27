Nota Leída 64

| Provinciales | 26/10/2026 |

Alerta en la Cuesta El Portezuelo por nuevos desprendimientos de rocas

Vialidad Provincial trabaja en el despeje de la calzada sobre la Ruta Provincial N° 42. Solicitan transitar con extrema precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

La Cuesta El Portezuelo permanece bajo alerta por desprendimientos de rocas sobre la Ruta Provincial N° 42, según informó Vialidad Provincial este lunes 26 de octubre, en una actualización difundida a las 21:00.

De acuerdo con el reporte oficial, el sector afectado se encuentra aproximadamente 800 metros antes del primer mirador de la cuesta, donde se registran caídas de rocas que representan un riesgo para quienes circulan por la zona.

Ante esta situación, personal y maquinaria del organismo trabajan en el lugar para despejar la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y evitar detenerse en el tramo afectado, debido a la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos.

Se recomienda respetar las indicaciones preventivas y mantener la atención durante todo el recorrido por la Cuesta El Portezuelo.

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