Nota Leída 121

| Música | 21/10/2026 |

La Beriso vuelve a Catamarca con un show que promete revivir grandes historias

La reconocida banda de rock argentino se presentará el próximo sábado 24 de octubre en el Cine Teatro Catamarca, en el marco de su gira nacional “El pasado vuelve a sonar”.

Con más de dos décadas de trayectoria, canciones que marcaron a distintas generaciones y una conexión especial con sus seguidores, La Beriso regresa a Catamarca para ofrecer un espectáculo que invita a viajar por su historia musical, rescatando aquellas canciones que hace tiempo no sonaban en vivo, sin dejar de lado los clásicos que se convirtieron en verdaderos himnos de la banda.

Luego de una exitosa gira durante 2025, en la que celebraron los diez años de su emblemático disco Historias, el grupo liderado por Rolando “Rolo” Sartorio vuelve a salir a la ruta con una propuesta cargada de nostalgia, energía y ese sello inconfundible que lo posicionó entre los grandes referentes del rock nacional.

El regreso a Catamarca tendrá, además, un significado especial. La banda ya conoce el fervor del público local, con el que protagonizó memorables encuentros, entre ellos su multitudinaria presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2024. Ahora, el escenario del Cine Teatro Catamarca será el punto de encuentro para renovar ese vínculo a pura música.

Formada en Buenos Aires en 1998, La Beriso construyó su camino desde abajo, a fuerza de perseverancia y pasión. El propio Rolo Sartorio recordó, durante una entrevista, que los comienzos no fueron sencillos y que le llevó ocho años terminar de conformar la banda, buscando músicos incluso a través de avisos clasificados en los diarios.

Con escenarios colmados en todo el país, presentaciones internacionales y la experiencia de haber compartido cartel con leyendas como The Rolling Stones y Guns N’ Roses, La Beriso continúa demostrando su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Actualmente, la formación está integrada por Rolo Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo) y Javier Pandolfi (batería), acompañados por los músicos Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros) y Pablo Puntoriero (saxofón y percusión).

La cita será el sábado 24 de octubre en el Cine Teatro Catamarca, donde el pasado volverá a sonar con la fuerza del presente, en una noche que promete reunir recuerdos, emociones y mucho rock.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o de manera online a través de entradaweb.com.ar.

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