Nota Leída 154

| Actualidad| Provinciales | 23/10/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

Los distritos de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial emitieron sus reportes actualizados para este viernes. La mayor parte de los trazados de la provincia se encuentran transitables con precaución, persistiendo el desvío por obras en los valles y cierres totales en la alta montaña debido a la acumulación de nieve.



A continuación, el detalle estado por estado:

Rutas Nacionales

• Ruta Nacional Nº 60: Transitable con precaución desde el límite con Córdoba hasta la frontera con Chile.

Quebrada de La Cébila: Se mantiene el desvío obligatorio por trabajos en la calzada en el kilómetro 1.134. Se solicita circular a baja velocidad por la presencia de tramos con tierra y desprendimientos menores tras las últimas inclemencias climáticas.

Paso Internacional de San Francisco: 🔴 CERRADO. Continúa la interrupción total y preventiva debido a la acumulación de nieve del lado chileno en la Ruta CH 31.

• Ruta Nacional Nº 40: Transitable con normalidad en todo el tramo que conecta Cerro Negro con el límite con Tucumán. Se aconseja cautela ante la presencia de operarios viales realizando tareas de mantenimiento en las banquinas de los valles.

• Ruta Nacional Nº 38: Transitable con precaución desde el límite con La Rioja hasta Tucumán. Especial atención en la zona de la Cuesta del Totoral por bancos de niebla matinales.

• Rutas Nacionales Nº 64, 157 y 79: Transitables en toda su extensión dentro del territorio provincial, bajo la advertencia general de cuidar la velocidad ante el riesgo de animales sueltos.

Rutas Provinciales (Zonas Altas y de Montaña)

Vialidad Provincial solicita extremar las medidas de seguridad debido al asfalto húmedo y la reducción de visibilidad por neblina en áreas serranas:

• Ruta Provincial Nº 43 (Puna): Intransitable en los tramos altos que van desde la villa de Antofagasta de la Sierra hacia el Salar del Hombre Muerto por fuertes ráfagas de viento y nevadas persistentes. El sector de la Cuesta de Randolfo está habilitado pero con visibilidad reducida por bancos de niebla.

• Ruta Provincial Nº 42 (Cuesta El Portezuelo): Transitable con extrema precaución por calzada resbaladiza y visibilidad muy baja por densa niebla. Se recomienda evitar el tránsito nocturno.

• Ruta Provincial Nº 4 (El Rodeo / Las Juntas): Transitable con precaución por lloviznas intermitentes y asfalto húmedo en las zonas más elevadas.

• Ruta Provincial Nº 1 (Loma Larga / Las Chacritas): Transitable con cautela debido a sectores con presencia de barro pesado; habilitado preferentemente para vehículos livianos.

Recomendación general de los organismos: Recordá viajar siempre con las luces bajas encendidas, verificar el estado de las escobillas limpiaparabrisas ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana y disminuir la velocidad un 40% sobre calzadas húmedas.

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