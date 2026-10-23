Nota Leída 174

| Info General | 23/10/2026 |

Termas de Fiambalá: esperan los análisis sanitarios y ya hay cancelaciones turísticas

La reapertura del complejo termal dependerá de los resultados de las muestras tomadas tras la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana. Mientras tanto, el municipio adelanta tareas de mantenimiento y los prestadores registran cancelaciones de reservas.

La reapertura de las Termas de Fiambalá todavía no tiene fecha confirmada y dependerá de los resultados de los análisis sanitarios realizados tras la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria. Mientras se esperan los estudios, el cierre preventivo ya impacta en la actividad turística, con cancelaciones en alojamientos, comedores y bares de la localidad.

Así lo explicó David Cabrera, secretario de Turismo de la Municipalidad de Fiambalá, quien señaló que la medida permitió adelantar trabajos de mantenimiento que estaban previstos para diciembre. En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, durante La Mañana de El Esquiú, indicó que las tareas se desarrollan de 7 a 20 para aprovechar el tiempo en que el complejo permanece cerrado.

Cabrera sostuvo que el cierre se dispuso mientras el Ministerio de Salud de Catamarca analiza las muestras tomadas en distintos puntos de Fiambalá, entre ellos, las termas: «Una de las muestras se tomó en el complejo termal y el intendente junto al ministerio decidió cerrarlo hasta que estén los resultados de todas las muestras que se llevó de Fiambalá».

El objetivo es contar con los resultados antes de habilitar nuevamente el predio. Hasta el momento, no se confirmó que el niño haya contraído la infección en las termas.

“Hablando con los prestadores, principalmente con los alojamientos, los comedores o los bares, ellos tuvieron muchas cancelaciones porque no tenemos fecha, a ciencia cierta, el día que se va a abrir, entonces estamos esperando esa confirmación para que podamos confirmarle a ellos y ellos ya vuelvan a tomar las reservas”, expresó el funcionario sobre la situación de los prestadores.

Agregó que algunos contingentes tenían previsto visitar la localidad y debieron reprogramar sus viajes. Incluso, hubo visitantes que solicitaron ingresar al complejo firmando un deslinde de responsabilidad, pero el pedido fue rechazado.

Sobre los trabajos, detalló que incluyen pintura, mantenimiento del mobiliario, renovación de duchas y tareas en las piletas. “Eso ya en un día o dos ya estamos”, afirmó, en referencia a las intervenciones pendientes.

Además, anticipó que la próxima semana llegarán arquitectos para planificar una puesta en valor más profunda. Según explicó, las futuras obras se realizarán por sectores para evitar un nuevo cierre total del complejo.

Por ahora, la prioridad es esperar los resultados sanitarios y la autorización correspondiente. “No, no, todavía no, hasta que no estén los resultados de las muestras que se toman”, remarcó Cabrera al ser consultado sobre la fecha de reapertura.

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