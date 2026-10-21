Nota Leída 86

| Info General | 21/10/2026 |

Bomberos y canes de Catamarca cruzaron a Tucumán para sumarse a la desesperada búsqueda del docente Raúl Moyano

El profesor de 59 años lleva desaparecido más de una semana en las serranías de El Mollar. Rescatistas de Santa María y la División Canes de la provincia despliegan drones, helicópteros y rastrillajes en alta montaña para hallarlo.

EL MOLLAR– La solidaridad y el profesionalismo de las fuerzas de rescate de nuestra provincia no conocen de fronteras cuando se trata de salvar una vida. En una muestra de total entrega, dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Santa María y efectivos de la División Canes de la Policía de Catamarca cruzaron los cerros limítrofes para sumarse al megaoperativo de búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado de 59 años que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 12 de octubre en territorio tucumano.

Moyano, quien se extravió mientras realizaba una caminata de senderismo por las imponentes serranías de la vecina provincia, habría quedado atrapado en un sector de geografía sumamente hostil y de muy difícil acceso peatonal. Ante la complejidad del terreno, este miércoles los bomberos santamarianos protagonizaron un duro despliegue operativo: sobrevolaron en helicóptero hasta las proximidades de la imponente cima del cerro Ñuñorco, en la villa turística de El Mollar, desde donde lanzaron un minucioso relevamiento aéreo utilizando tecnología de drones para intentar divisar algún rastro o señal del educador.

Las tareas de los especialistas catamarqueños se realizan en profunda articulación con un enorme abanico de fuerzas de seguridad locales y federales, que incluye a la Gendarmería Nacional, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán, la Policía de Tucumán, bomberos de la ciudad de Monteros y diversos grupos especiales de montaña. El aporte de los perros rastreadores de la policía catamarqueña renovó las esperanzas de los investigadores en las zonas bajas y quebradas boscosas.

Al caer la tarde y con las últimas luces del día, los jefes de las distintas delegaciones mantuvieron una reunión de base en el campamento central. Allí realizaron un mapeo detallado de los sectores ya barridos y cruzaron la información recopilada por las cámaras térmicas, con el firme objetivo de reorganizar los cuadrantes de búsqueda y redoblar los esfuerzos de cara a la jornada del jueves. Las familias de la región siguen el minuto a minuto con el corazón en la boca, rezando por una pronta aparición del querido docente.

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