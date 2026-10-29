Nota Leída 52

| Belén | 29/10/2026 |

Cristian Yapura reclama la inclusión de Belén en la «zona cálida» para obtener subsidios energéticos

El intendente de la ciudad de Belén afirmó que el departamento registra temperaturas iguales o superiores a las de regiones que ya cuentan con el beneficio. Además, solicitó que los cortes programados por refacciones se realicen fuera del horario comercial.

BELÉN – El intendente de Belén, Dr. Cristian Yapura, solicitó públicamente que se revea la clasificación climática actual y se incluya tanto a la ciudad capital como a todo el departamento dentro de la denominada «zona cálida». El objetivo central de la gestión es que los usuarios locales puedan acceder a los subsidios correspondientes en las boletas de energía eléctrica.

“La ciudad de Belén y el departamento Belén registran temperaturas similares e inclusive mayores que algunos departamentos que hoy están incluidos en la zona cálida”, manifestó el jefe comunal durante una entrevista radial, argumentando la necesidad de actualizar y federalizar los criterios de selección vigentes.

Yapura anticipó que ya se han formalizado los primeros planteos y que se mantienen conversaciones activas con las autoridades competentes para destrabar el pedido, buscando un alivio económico directo para el bolsillo de los vecinos frente al costo del servicio eléctrico.

Pedido por los cortes del suministro

En la misma entrevista, el mandatario local se refirió a las interrupciones en el servicio eléctrico que se vienen ejecutando debido a tareas de refacción y mejoras en las líneas de tendido.

Al respecto, Yapura solicitó a la empresa prestataria que, siempre que las condiciones técnicas lo hagan factible, estas tareas operativas se programen fuera del horario de atención comercial. De esta manera, se busca mitigar el impacto negativo y las complicaciones económicas que los cortes generan en la actividad mercantil y en la rutina diaria de la comunidad.

Finalmente, el intendente apeló al acompañamiento y a la comprensión de los ciudadanos de Belén mientras avanzan las gestiones ante los organismos provinciales y nacionales.

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