Nota Leída 82

| Info General | 15/10/2026 |

Apagón total en Pomán: la comunidad lleva más de 10 horas sin energía y aguarda la normalización del servicio

Una extensa interrupción en el suministro de energía eléctrica afecta a la comunidad del Departamento Pomán desde las últimas horas del miércoles. El corte del servicio comenzó de manera intempestiva alrededor de las 23:30 y se mantuvo de forma ininterrumpida durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana de este jueves, generando serias complicaciones en la rutina diaria y las actividades productivas de la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas, la falta de electricidad impacta en gran parte de la jurisdicción municipal y zonas aledañas. La interrupción nocturna no solo dejó a oscuras a los hogares de la Villa de Pomán y distritos vecinos, sino que comenzó a incidir de forma colateral en otros servicios esenciales, tales como el funcionamiento de las bombas de agua potable, la conectividad a internet y la cobertura de telefonía móvil.

Trabajos en el terreno e incertidumbre por las causas

Desde la empresa distribuidora Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM) indicaron que el personal técnico de la guardia de reclamos y las cuadrillas operativas se encuentran desplegados en la zona realizando maniobras de revisión en las líneas de distribución y estaciones transformadoras para determinar el origen exacto del colapso del suministro y ejecutar las reparaciones pertinentes.

Hasta el momento, la prestataria del servicio no ha emitido un parte técnico detallado que precise la causa raíz del evento —que podría estar vinculado a fallas en las líneas de Media Tensión (MT), desperfectos mecánicos en infraestructuras interurbanas o imprevistos de índole ambiental— ni ha determinado un horario exacto para la restitución total de la luz.

Preocupación en el comercio y servicios públicos

La prolongación del corte mantiene en alerta a los comerciantes locales, especialmente a los rubros alimenticios, gastronómicos y farmacéuticos, ante la pérdida de la cadena de frío en heladeras y congeladores tras más de diez horas consecutivas sin fluido eléctrico.

Asimismo, en las instituciones públicas y de salud local se implementan esquemas de contingencia mediante generadores auxiliares para mantener la atención básica y garantizar las guardias médicas mínimas.

Vecinos de la localidad han expresado su preocupación a través de redes sociales y canales comunitarios, instando a las autoridades de la empresa prestataria y al Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) a brindar un diagnóstico certero sobre la situación de la red departamental.

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