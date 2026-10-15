Nota Leída 88

| Actualidad | 14/10/2026 |

Aseguran que el papa León XIV no viajará a la Argentina: «Los médicos hicieron una junta»

La reciente intervención quirúrgica del sumo pontífice y la confirmación de su estado de salud generaron incertidumbre internacional. Desde el arco político, el exvicepresidente Carlos Ruckauf dio por caída la gira prevista para noviembre.

La intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV desató una profunda preocupación a nivel global tras confirmarse el diagnóstico de cáncer de pulmón del líder de la Iglesia Católica. La noticia movilizó a millones de fieles en todo el mundo y mantiene en alerta a los gobiernos de la región que aguardaban su visita oficial, entre ellos la Argentina, cuyo itinerario estaba programado del 8 al 11 de noviembre.

A pesar de la expectativa generada en torno a su llegada, el exvicepresidente Carlos Ruckauf afirmó que el viaje se encuentra cancelado. Durante su participación en el programa El Observador 107.9, conducido por Luis Majul, el exfuncionario aseguró que es médicamente inviable que el pontífice realice un traslado de tal magnitud.

“No va a viajar. Los médicos hicieron una junta y le van a informar al cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, de la inconveniencia del viaje”, sostuvo Ruckauf al dar a conocer la primicia.

Los factores médicos que complican la gira

Según detalló el exvicepresidente, existen dos impedimentos principales que obstaculizan la concreción de la agenda internacional del obispo de Roma: por un lado, el riesgo físico que implica someterse a un vuelo de larga duración tras una operación pulmonar; por el otro, las intenciones de Robert Prevost de visitar Cusco, en Perú, una ciudad situada a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Al respecto, Ruckauf recordó su propia experiencia en la región peruana, donde debió utilizar asistencia de oxígeno para respirar, y advirtió sobre la complejidad del cuadro de salud del sumo pontífice:

“Imaginate un hombre que tiene un pedazo de pulmón. Tiene que hacer todo un proceso de rehabilitación”, manifestó.

Por el momento, los equipos médicos evalúan los pasos a seguir y se espera que las autoridades vaticanas comuniquen de manera oficial las definiciones definitivas sobre el futuro de la agenda internacional del papa León XIV.

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