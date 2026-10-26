Nota Leída 62

| La Región | 26/10/2026 |

Azampay: Concluyó una obra que abastecerá de agua potable a 160 familias

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, en un trabajo coordinado con la Dirección Provincial de Obras por Administración y Emergencia, la Dirección de Servicios de Agua y Aguas de Catamarca SAPEM, avanza de manera sostenida en la optimización de los servicios hídricos en el interior provincial.

En esta oportunidad, la obra de mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Azampay (jurisdicción de Puerta de San José) ya registra un 80% de avance general.

El proyecto está diseñado para transformar el suministro hídrico de la zona y beneficiará directamente a unas 160 familias.

Para concretarlo, se contempla el tendido de 3.500 metros de nueva cañería y la construcción de tres cruces aéreos, infraestructuras clave proyectadas para sostener los conductos en zonas de difícil acceso topográfico.

Actualmente, las cuadrillas ya completaron la instalación de la nueva toma de agua y el tramo de conducción que conecta con la planta potabilizadora.

Con la ejecución de estas tareas, el Gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura hídrica, asegurar un recurso fundamental para la salud pública y consolidar el desarrollo de las comunidades del interior de Catamarca.

Cabe destacar que también están colaborando con esta obra la municipalidad de San José el cacique de Azampay Luis Gonzalez

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