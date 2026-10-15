Nota Leída 62

| Mundo | 15/10/2026 |

Brasil aprobó la reducción de la semana laboral a cinco días

El Senado sancionó por amplia mayoría la enmienda constitucional que reemplazará gradualmente el esquema de seis días de trabajo por uno de cinco, con dos jornadas de descanso semanal. La implementación comenzará 60 días después de la promulgación y culminará, tras una transición de 12 meses adicionales, con una jornada máxima de 40 horas semanales.

El Congreso de Brasil aprobó la reforma que pone fin a la escala laboral conocida como 6×1, el sistema que establece seis días de trabajo por uno de descanso semanal. La decisión se concretó durante la noche del miércoles, cuando el Senado dio luz verde a la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que modifica el régimen de jornada laboral y establece una transición hacia una semana de cinco días de trabajo y dos de descanso.

La votación en la Cámara Alta completó el trámite parlamentario de la iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado. Posteriormente, el proyecto fue remitido al Senado, donde comenzó a ser tratado en la Comisión de Constitución y Justicia a partir de agosto.

Como el texto aprobado por los senadores no incorporó modificaciones respecto de la versión proveniente de Diputados, la enmienda será promulgada. De esta manera, la reforma avanzará hacia su aplicación mediante un cronograma que contempla la reorganización de los días de trabajo y una reducción progresiva de la cantidad máxima de horas semanales.

La modificación sustituirá gradualmente el régimen vigente, que permite una jornada máxima de 44 horas semanales, por un esquema que contempla dos días de descanso y una reducción de la jornada máxima hasta llegar a las 40 horas por semana.

La aprobación representa el paso decisivo para poner en marcha el cambio normativo. El nuevo sistema no se aplicará de una sola vez en todos sus componentes, sino que tendrá etapas definidas para que las empresas adapten sus jornadas laborales a los límites establecidos por la reforma.

Cómo será la implementación de la nueva jornada laboral

La PEC establece un cronograma de aplicación que comenzará a contarse a partir de la promulgación de la enmienda. El proceso prevé una primera reducción de la jornada máxima y, posteriormente, un segundo ajuste hasta alcanzar el límite definitivo de horas semanales.

Los plazos establecidos son los siguientes:

A los 60 días de la promulgación: las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales.

Transcurridos otros 12 meses: la jornada máxima se reducirá a 40 horas semanales.

La escala 5×2 implica una organización semanal con cinco días de trabajo y dos días de descanso. De este modo, el modelo reemplazará progresivamente la distribución de seis días laborales por uno de franco, que caracteriza al régimen 6×1.

La transición contempla, por lo tanto, dos cambios relacionados entre sí: por un lado, la modificación de la distribución de los días de actividad y descanso; por otro, la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo permitidas por semana.

En la primera etapa, el límite pasará de las actuales 44 horas a 42 horas semanales. Luego, una vez transcurridos los 12 meses adicionales previstos por la norma, se alcanzará el máximo de 40 horas.

El cronograma busca ordenar la implementación de la reforma y establecer plazos concretos para que las empresas adopten el nuevo régimen. La fecha de inicio de cada etapa quedará vinculada a la promulgación de la enmienda constitucional.

Habrá condiciones diferenciadas para determinados trabajadores

La reforma también contempla una disposición específica para trabajadores que cuenten con un título de educación superior y perciban una remuneración igual o superior a 21.188,87 reales.

Para ese grupo, la PEC prevé la posibilidad de establecer jornadas diferenciadas mediante una negociación directa entre el empleador y el empleado. Esta alternativa estará condicionada a que se mantenga la escala de cinco días de trabajo y dos de descanso semanal.

La disposición introduce una modalidad particular dentro del nuevo esquema general. Mientras la reforma establece una reducción progresiva de la jornada máxima y la adopción de la escala 5×2, para los trabajadores que cumplan con los requisitos de formación y remuneración mencionados podrá acordarse directamente la duración de la jornada.

Los criterios definidos en la propuesta son específicos: contar con un título de educación superior, percibir una remuneración igual o superior a 21.188,87 reales y mantener la organización semanal de cinco días laborales y dos de descanso.

La posibilidad de negociar directamente la duración de la jornada constituye así uno de los componentes particulares incluidos en el texto aprobado por el Senado.

Una iniciativa respaldada por Lula

La reforma fue una iniciativa apoyada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT). El mandatario celebró la aprobación mediante una publicación en redes sociales, en la que presentó la medida como un avance para los trabajadores.

«Hoy es un día para celebrar una conquista histórica de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la 6×1 es más que un cambio en la jornada laboral. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida», expresó Lula.

En el mismo mensaje, el presidente calificó la aprobación como «una victoria de los trabajadores y trabajadoras».

Sus declaraciones destacaron el impacto que, según su planteo, tendrá la modificación en la organización de la vida cotidiana, al ampliar el tiempo disponible para el descanso, la familia y las actividades personales. El respaldo presidencial había acompañado el recorrido de la propuesta hasta su aprobación definitiva en el Senado.

Flávio Bolsonaro decidió acompañar el proyecto

En el escenario político brasileño, la iniciativa también estuvo atravesada por las posiciones de los principales referentes del oficialismo y la oposición. Mientras Lula respaldó la reforma, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se había manifestado en contra de la propuesta.

Sin embargo, decidió a último momento acompañar el proyecto. Su decisión se produjo en la etapa final del trámite legislativo, antes de que el Senado completara la aprobación de la enmienda constitucional.

El posicionamiento de ambos dirigentes formó parte del contexto político en el que se debatió la modificación del régimen laboral. La iniciativa impulsada con el apoyo de Lula terminó reuniendo una mayoría amplia en las dos votaciones realizadas en la Cámara Alta.

Una aprobación de 75 votos a favor y uno en contra

La PEC fue sometida a dos votaciones en el Senado y obtuvo el mismo resultado en ambas instancias: 75 votos a favor y uno en contra.

El resultado reflejó el respaldo mayoritario de los senadores al texto que pone fin a la escala 6×1 y establece una transición hacia el régimen de cinco días laborales y dos de descanso. Al no introducirse cambios respecto de la versión aprobada previamente por la Cámara de Diputados, la propuesta quedó en condiciones de ser promulgada.

A partir de ese paso, comenzará a correr el cronograma previsto para su aplicación: primero, la adopción de la escala 5×2 y la reducción de la jornada máxima a 42 horas semanales, 60 días después de la promulgación; luego, una nueva reducción hasta alcanzar las 40 horas, transcurridos otros 12 meses.

La reforma modifica así dos aspectos centrales de la organización laboral en Brasil: la cantidad de días de trabajo y descanso durante la semana y el límite máximo de horas semanales. Su implementación será gradual y tendrá disposiciones específicas para determinados trabajadores con educación superior y remuneraciones a partir del umbral fijado en la norma.

Con la aprobación parlamentaria concluida, el próximo paso será la promulgación de la enmienda constitucional, que dará inicio a los plazos establecidos para que las empresas adopten el nuevo régimen laboral.

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