Nota Leída 64

| Actualidad| Nacionales | 28/10/2026 |

Milei encabeza la inauguración de las plantas de litio de Rio Tinto

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles el acto oficial de inauguración de la ampliación de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto, departamento Antofagasta de la Sierra. La actividad marca la primera visita oficial del jefe de Estado a la provincia de Catamarca, en el marco del desarrollo del proyecto minero Fénix y la promoción de inversiones apuntaladas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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