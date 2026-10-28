Nota Leída 124

| Actualidad | 28/10/2026 |

Quintela le respondió a Milei: «Qué fácil es viajar a Catamarca a agredir a las provincias»

El gobernador riojano respondió los dichos del presidente durante la inauguración de la nueva planta de carbonato de litio de Rio Tinto.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió al cruce de Javier Milei luego de los duros cuestionamientos que el presidente le dedicó durante su discurso en la provincia, en el marco de la inauguración de la ampliación de la planta de litio de Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto. A través de su cuenta de X, el mandatario riojano arremetió contra la visita presidencial y cuestionó el rumbo económico de la Casa Rosada.

«Qué fácil es viajar a Catamarca a agredir a las provincias y repartir insultos desde un atril, mientras se esconde el desastre de un modelo que prometió crecimiento y solo trae recesión», apuntó Quintela, en respuesta a los dichos de Milei, quien había criticado a la vecina provincia por rechazar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). «Hoy no tienen ni un proyecto productivo y emiten papelitos de colores llamados chachos», había cuestionado el mandatario nacional.

«De la pretensión mesiánica de ser el ‘faro de la libertad mundial’ y convertirnos en Alemania, pasamos a ser el aguantadero de los trabajos sucios de una asociación ilícita continental. Milei se comporta como un peón obediente de mandatos ajenos, más preocupado por cumplir con foros internacionales que por atender el sufrimiento de las familias argentinas», apuntó.

Asimismo, rechazó la afirmación presidencial respecto a que La Rioja carece de inversiones por haberse opuesto al RIGI: «Me opuse, me opongo y me opondré siempre que haya personas como usted, presidente, que quieran entregar nuestros recursos naturales sin dejar beneficios concretos ni desarrollo para las provincias. Capaz que, entre tantos viajes y países recorridos, no se enteró de los más de 20 proyectos que se están trabajando en La Rioja sin necesidad del RIGI».

Por último, defendió el uso del bono de cancelación de deuda provincial frente a las burlas del jefe de Estado: «Para que sepa y no repita mentiras, los Chachos son una herramienta financiera que impulsamos para acompañar a los trabajadores y fortalecer la economía local frente al abandono nacional». Y concluyó: «Los agravios y los gritos no tapan la realidad, el ajuste salvaje, provincias desfinanciadas y una economía que se cae a pedazos. Gobierne para el pueblo argentino, presidente, deje el show para las redes y encárguese de buscar soluciones. (…) Al final, va a pasar a la historia como el presidente que no puso ni un solo ladrillo y no hizo absolutamente nada por la Argentina».

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